Вакцинация, Здравоохранение

В Дагестане больше 40 тысяч человек прошли углубленную диспансеризацию

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Дагестан вошел в число лидеров среди регионов по проведению углубленной диспансеризации. Это было озвучено на селекторном совещании под руководством министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«Цель углубленной диспансеризации — прежде всего, минимизировать последствия, причиненные COVID-19 лицам, переболевшим этой инфекцией. Это, в первую очередь, раннее выявление рисков развития осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, развития тромбозов и неврологической патологии», — отметил Михаил Мурашко.

Углубленная диспансеризация началась в стране в сентябре прошлого года. За это время проверили свое здоровье до 40 тысяч дагестанцев. Это больше, чем было запланировано Минздравом.

Углубленная диспансеризация продолжится в 2022 году. Ее могут пройти все переболевшие коронавирусной инфекцией в поликлинике по месту жительства.

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