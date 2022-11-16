Образование

В Дагестане более 200 тыс. учащихся начальных классов получают бесплатное горячее питание

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Во вторник, 15 ноября, под руководством заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Муслима Телякавова прошло совещание по вопросам обеспечения и организации бесплатного горячего питания в общеобразовательных учреждениях Дагестана для школьников 1–4-х классов. Мероприятие состоялось в режиме видео-конференц-связи, в нём приняли участие главы муниципальных образований.

В Дагестане в настоящее время в 122 школах отсутствуют столовые для детей, в 876 школах необходимо переоснастить пищеблоки и столовые, а 479 школ работают с превышением проектной мощности.

Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по РД Залимхан Омариев предлагает провести предварительную оценку состояния материально-технической базы пищеблоков, предусмотреть включение школ, требующих обновления материально-технической базы пищеблоков в федеральные и региональные программы финансирования и осуществлять контроль и мониторинг организации питания детей в образовательных учреждениях.

«Было бы неплохо, чтобы еще республиканское министерство образования разработали проекты единых примерных цикличных меню с раскладками для питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях и проработать механизмы использования в организации питания, обучающихся в общеобразовательных организаций продукции, местных производителей – в первую очередь масло и молоко. Меню с раскладками для питания было бы полезно как для детей, так и для родителей. Это позволило бы родителям в первую очередь быть в курсе, чем кормят их детей в школе в конкретный день», — констатировала врио главы Роспотребнадзора.

Однако, как подчеркнули в региональном министерстве образования многие муниципальные образования от «незнания» решили проигнорировать и не стали увеличивать стоимость питания, чем могло бы отразиться на качестве питания детей в школах.

Подводя итоги совещания, вице-премьер поручил: главам муниципальных образований — повысить качество поставляемой продукции, проводить жесткий многоступенчатый контроль приготовления только из сертифицированных продуктов высокого качества, обеспечить надлежащее техническое состояние пищеблоков (столовых) общеобразовательных организаций РД, Минфину РД — предусмотреть при формировании бюджета выделение необходимых денежных средств на проведение текущих ремонтных работ в школах и на приобретение необходимого инвентаря в части оснащения столовых.

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