В Дагестане более 20 тысяч школьников приняли участие в отборочном этапе конкурса «Золотые правила нравственности»

В республике прошёл отборочный этап конкурса «Золотые правила нравственности».

География конкурса охватывает практически все районы и города Дагестана: Махачкала, Избербаш, Каспийск, Ахтынский, Гумбетовский, Магарамкентский, Гунибский, Ботлихский, Агульский, Сулейман-Стальский, Кулинский, Левашинский, Хунзахский и другие районы и города республики.

Более 900 школ и 20 тысяч школьников приняли участие в отборочном этапе конкурса. Организаторы следили за соблюдением максимальной честности и прозрачности. Педагоги отмечают, что конкурс и процесс подготовки к нему внёс важный вклад в формирование высоких нравственных ценностей у школьников.

Салиха Курбанова, учительница русского языка и литературы с. Чадаколоб, Тляратинского района, отмечает: «В первую очередь хочется поблагодарить муфтия республики за подготовку книги «Благонравие праведников». В нашей школе участие приняли все школьники 7-11 классов с большим интересом».

Зулхижат Абдулкаримова, заместитель директора по воспитательной работе Кочубейской СОШ №2 говорит: «Дети нашей школы с удовольствием приняли участие, они готовились заранее. Считаю, что проведение данного конкурса своевременно, потому что сегодня необходимо проводить активную работу по решению нравственных проблем. Отрадно, что Муфтият республики беспокоится о молодёжи, и данный конкурс тому подтверждение».

Уже после первого этапа от каждого учреждения будут отобраны пять человек, они и будут состязаться во втором этапе конкурса – интеллектуальной игре.

Напомним, конкурс включает в себя вопросы из книги Муфтия Республики Дагестан шейха Ахмада Афанди «Благонравие праведников». Задания неслучайно составлялись по книге, поднимающей нравственный дух читателя – таким образом молодёжь получает духовное развитие как залог перспективного будущего нашей республики.