В Дагестане благоустройство территорий будет проводиться в выбранных населением точках

На 2021 год в Дагестане запланировано благоустройство 218 территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Если в прошлом году благоустройство проводилось на территориях, выбранных без учёта мнения населения, то в текущем году жители республики могут сами выбрать, какая территория требует благоустройства.

К голосованию допускаются граждане от 14 лет и старше. Проголосовать можно на платформе 5.gorodsreda.ru, где пользователь должен сначала выбрать свой регион, населенный пункт и отдать голос за один из перечня вариантов.