Общество

В Дагестане благотворительный фонд организовал праздник для детей-инвалидов

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Благотворительный фонд «Инсан» организовал праздник для 400 детей с ограниченными возможностями здоровья.
Праздник прошел в банкетном зале. В нем приняли участие руководители министерств, уполномоченный по правам ребенка, депутаты и спортсмены.
Ребятам подарили подарки и устроили концерт.
Всего в фонде «Инсан» 1 200 подопечных с ограниченными возможностями. Фонд помогает им и их родителям справиться с непростой задачей воспитания особенных детей.

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