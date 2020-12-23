В Дагестане благотворительный фонд организовал праздник для детей-инвалидов

Благотворительный фонд «Инсан» организовал праздник для 400 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Праздник прошел в банкетном зале. В нем приняли участие руководители министерств, уполномоченный по правам ребенка, депутаты и спортсмены.

Ребятам подарили подарки и устроили концерт.

Всего в фонде «Инсан» 1 200 подопечных с ограниченными возможностями. Фонд помогает им и их родителям справиться с непростой задачей воспитания особенных детей.

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