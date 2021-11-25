В Дагестане бизнес получил кредитов на 5 млрд рублей

За девять месяцев 2021 года объем предоставленных кредитов юридическим лицам в Дагестане составил более 5 млрд рублей. Это больше на 21,5% больше, чем в прошлом году.

Основной объем кредитов корпоративного сектора пришелся на субъекты малого и среднего бизнеса республики, рост по которым составил 40,4%, что выше показателя по стране (+36,8%) и Северо-Кавказскому федеральному округу (+32,4%).

Отмечается рост кредитования в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования.