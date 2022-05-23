В Дагестане бизнес будут проверять реже

Председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Дагестана с учетом внешних факторов.

Чтобы нивелировать ситуацию, в Дагестане сокращено количество проверок в отношении бизнеса.

«Прокуратурой Республики Дагестан значительно снижено их количество, свыше 2100 проверок были отклонены при формировании Сводного плана проверок на текущий год и еще 1500 исключены с учетом принятых на федеральном уровне решений», — сообщил премьер-министр.

Абдулмуслимов призвал глав муниципалитетов ввести дополнительные меры поддержки бизнеса на местном уровне.

Абдулмуслимов призвал руководителей органов власти и глав городов и районов к открытому диалогу с бизнесом.

Кроме того, бизнесмены смогут получить льготные кредиты. Сбербанк готов предоставить предпринимателям займы на выгодных условиях.

Также дагестанские предприятия получили господдержку на 110 млн рублей