В Дагестане безработных будут обучать востребованным профессиям

На заседании Правительства обсудили подготовку кадров с учётом потребностей в рабочих специальностях. Председатель Правительства РД указал, что за последние годы сильно возросла потребность в рабочих кадрах, особенно в инженерно-технических.

Существует дефицит рабочих для сфер промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, энергетики и связи, остро ощущалась нехватка врачей и среднего медицинского персонала.

Министр образования и науки республики Яхья Бучаев отметил, что подготовка кадров для развивающейся экономики республики с учетом развития новых технологий требует непрерывного обновления содержания и технологий профессионального образования и обучения.

По Федеральному проекту «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» ближайшие 4 года Дагестан получит существенную финансовую поддержку в размере более 202 млн рублей из средств федерального бюджета на создание 41 мастерской, соответствующей международным стандартам до 2024 года. Всего мастерских к 2025 году будет создано 54. Этого недостаточно для укрепления материально-технической базы реализации программ СПО и проведения итоговой аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, который также призван содействовать трудоустройству выпускников. Вместе с тем, реализуется проект ранней профориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее».

Для подготовки высококвалифицированных кадров для сельскохозяйственной отрасли республики запланирована работа по созданию нового государственного сельскохозяйственного колледжа в Бабаюртовском районе, модернизации ГБПОУ РД «Аграрный колледж» в г. Дагестанские Огни, открытию филиалов в Гумбетовском и Шамильском районах.

Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил обеспечить формирование перечня наиболее востребованных и приоритетных профессий на региональном рынке труда для обучения безработных граждан.