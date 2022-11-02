В Дагестане 97% многоквартирных домов готовы к отопительному сезону

Этот показатель выше по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщил руководитель Госжилинспекции РД Сергей Касьянов, в ходе совещания по вопросу о предварительных итогах подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. По его сведениям, количество многоквартирных домов в республике составляет 4636, из них 3967 находятся под управлением 310 УО, ТСЖ, ЖСК.

На сегодняшний день Госжилинспекция РД провела мониторинг 310 организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и обследовала на предмет подготовки к отопительному периоду 2673 МКД. По словам руководителя Инспекции, готовность жилищного фонда к сезонной эксплуатации подтверждается наличием паспортов готовности многоквартирных домов. По состоянию на 1.11.2022г. подписаны паспорта готовности 4500 МКД.

«В ГИС ЖКХ размещены 4500 паспорта готовности, что составляет 97,1% от общего количества МКД. В аналогичный период 2021 года этот показатель составлял 96,17%.

На все МКД получены паспорта готовности и размещены в ГИС ЖКХ 35 муниципальными образованиями из 44-х, в которых имеется многоквартирный жилой фонд», — рассказал Касьянов.