В Дагестане 4 месяца будет действовать скидка на проезд в общественном транспорте

С 1 марта по 30 июня 2023 года проезд в общественном транспорте Республики Дагестан подешевеет. Скидка 8 рублей будет предоставляться при оплате поездок картой «Мир», загруженной в смартфон.

Воспользоваться предложением от платежной системы «Мир» можно в троллейбусах и автобусах республики, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских карт.

Чтобы проехать со скидкой 8 рублей, карту «Мир» предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов – Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC).

Пластиковые карты «Мир» в акции не участвуют.

«Не имеет значения, каким банком и в каком регионе выпущена карта «Мир» — воспользоваться скидкой на проезд могут как жители региона, так и гости Дагестана. В том числе, в акции участвуют виртуальные карты «Мир», выпущенные онлайн в приложении банка. Если соблюдены условия акции, то за каждую поездку автоматически будет списываться на 8 рублей меньше», — сообщила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Информацию о подключении карты «Мир» к мобильным Pay-сервисам можно найти на сайте www.mironline.ru или обратившись в банк, выпустивший карту.

«У нас большие планы по развитию городского общественного транспорта, и подобные акции, несомненно, будут способствовать внедрению бесконтактной системы оплаты проезда во всех транспортных средствах.

Сегодня терминалами для приема бесконтактных банковских карт уже оборудованы все городские троллейбусы и ряд городских маршрутов маршрутных такси.

Хочу выразить благодарность за эту акцию платежной системе «Мир». Уверен, горожане её высоко оценят», – отметил исполняющий обязанности главы города Махачкалы Ризван Газимагомедов.

С полными правилами предоставления скидки на проезд можно ознакомиться на сайте www.privetmir.ru и в мобильном приложении «Привет, Мир!».

Источник: https://mkala.ru/news/1997/v-dagestane-4-mesyaca-budet-deistvovat-skidka-na-proezd-v-obshhestvennom-transporte