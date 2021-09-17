В Дагестане 3854 общественных наблюдателей приступили к контролю за чистотой выборов

В 8:00 в Республике Дагестан открылись 1926 участковые избирательные комиссии и 54 территориальные избирательные комиссии. Прозрачность голосования обеспечивает мониторинг, организованный региональным Общественным штабом по наблюдению за выборами депутатов Государственной Думы ФС РФ VIII созыва и депутатов Народного Собрания РД VII созыва.

Руководитель общественного штаба Буньямин Магомедов отметил: «Работа идет в слаженном режиме. На участках в ряде районов наблюдается активность населения уже с открытия. Так УИК 1105 (располагается в здании ДГУ) в Махачкале, УИК 807 в Кизляре, УИК 611 в Карабудахкенте, УИК 261 в Буйнакске уже показывают активность».

Отдать свой голос дагестанцы смогут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября с 8:00 до 20:00. Решение о трехдневном голосовании было принято Центральной избирательной комиссией с целью снижения рисков инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

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