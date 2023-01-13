В Дагестане 23 района участвуют в программе вовлечения неиспользуемых земель

В период с 2017 по 2022 годы в республике реализовано 176 мелиоративных проектов, культуротехнические работы проведены на площади 14,6 тыс.га. В госпрограмме участвуют 23 района.

Например, в СПК «Бухты» Гунибского района, расположенном на территории Кизлярского района, реализован проект на площади 208 га. В СПК «Кизляр» Тарумовского района культуртехнические работы выполнены на площади 150 га, что позволило приступить к строительству рисовых инженерных систем на 180 га.

В 2023 году в Дагестане в рамках госпрограммы предусмотрена реализация 29 проектов на площади свыше 4 тыс. га.