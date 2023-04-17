В Дагестане 20 и 21 апреля объявлены нерабочими днями в связи с празднованием Ураза-байрам

В связи с празднованием Ураза-байрам по поручению Главы Республики Дагестан Сергея Меликова в регионе 20 и 21 апреля объявлены нерабочими днями.

Соответствующее постановление об объявлении выходных сегодня, 17 апреля, подписал Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

«В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» и по обращению Централизованной исламской религиозной организации «Муфтият Республики Дагестан» Правительство Республики Дагестан постановляет: считать 20 и 21 апреля 2023 года нерабочими праздничными днями», — говорится в постановлении, подписанном премьер-министром.