В Дагестане 1552 объекта социальной сферы подключены к сети «Интернет» в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура»

В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации» реализуется региональный проект «Информационная инфраструктура», в рамках реализации которого в Дагестане к сети «Интернет» были подключены более полутора тысяч объектов. В их числе 464 школы, 501 ФАП и 51 библиотека. Важно, что реализация проекта позволила значительно упростить доведение волоконно-оптических линий связи до населённых пунктов, а также сделала возможным использование населением построенной инфраструктуры для подключения домовладений к мировой виртуальной сети.

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