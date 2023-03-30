В Дагестане 14 апреля состоится I этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

14 апреля в Республике Дагестан пройдет I этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

Основная цель ярмарки трудоустройства – не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры. На ярмарке, наряду с вакансиями, будут представлены все возможности современной Службы занятости.

Ярмарка пройдет с 13.00 до 18.30 часов по адресу: Республика Дагестан, город Махачкала, проспект Имама Шамиля, 31 «г», Исторический парк «Россия – моя история».

На ярмарке будут представлены около 500 вакансий более 80 предприятий, в том числе АО «Завод Дагдизель», АО «Завод им. Гаджиева», АО «Концерн КЭМЗ», ООО «Каспийский завод стекловолокна», АО «Мостоотряд-99», ОАО «Денеб», ООО «2 ГИС-Дагестан», ООО «Визаж-косметикс», ООО «Фирма АС», ООО «Опт-Трейд-Лимитед», ООО «З&M-ГРУПП», сеть кафе «Павлония» и многие другие.

Кроме того, соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион.

«Всероссийская ярмарка трудоустройства объединит соискателей и работодателей не только из таких отраслей, как промышленность, но и остальных приоритетных сфер экономики Республики Дагестан (сельское хозяйство, строительство, туризм и т.д.): от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Для участников – это возможность сразу пройти собеседование с несколькими работодателями, найти работу как внутри своего региона, так и за его пределами. В ходе проведения ярмарки вакансий для участников мероприятия предусмотрены следующие площадки:

— площадка для личного общения работодателей (в том числе реализующих инвестпроекты) и соискателей, проведения собеседований (стенды работодателей с информацией о вакансиях, условиях работы);

— площадка образовательных учреждений, которые предлагают обучение по наиболее востребованным профессиям, где можно повысить свою квалификацию;

— площадка для тех, кто хочет начать свое дело (организация консультаций с карьерными консультантами по мерам поддержки, с успешными предпринимателями и самозанятыми);

— площадка для организации консультаций гражданам с ограниченными возможностями здоровья (карьерные консультанты + профильные общественные организации);

— площадка профориентации, карьерного консультирования, консультации психолога;

— информационная площадка по услугам, которые можно получить в Центрах занятости;

— лекционная площадка: проведение семинаров (по вопросам занятости, в том числе инвалидов; по трудовому законодательству);

— площадки взаимодействия с партнерами (женские клубы, общественные объединения, политические партии и другие);

— площадка для проведения мастер-классов», – рассказал Министр труда и социального развития Республики Дагестан Мурад Казиев.

Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства запланирован на 23 июня. Специально для федерального этапа будет создана отдельная страница портала «Работа России», где соискатели смогут ознакомиться с лучшими представленными на ярмарке предложениями работодателей со всех регионов.

Наряду с работодателями к проведению ярмарки будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию – узнать о самых востребованных направлениях.

Напомним, что в рамках национального проекта «Демография» реализуется проект по модернизации Службы занятости. Карьерные консультанты модернизированного Центра занятости населения г.Махачкалы помогут индивидуально спланировать карьеру и подобрать наиболее подходящую для вас вакансию с учетом вашей жизненной ситуации. А кадровые консультанты окажут содействие работодателям в подборе персонала с учетом их бизнес-ситуации.