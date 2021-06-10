В Дагестан за красотой души

Жаркое июньское лето в горах особенно беспощадно. Зорко следя за нерадивыми путниками, оно припекает их со всех сторон, оставляя в голове лишь одну мысль: привал…

Пешие ходы становятся все популярнее среди населения, под общим хэштегом #длянашегоздоровья они выводят все большее количество людей на дороги страны.

По словам заядлых пешеходов, основная фишка такого трэвелхода во внимании к деталям. Соперничая с авиа- и автопутешествиями, велосипедные или пешие прогулки позволяют на деле отличить индукцию путешествия от его дедукции, в полной мере окунувшись в изучаемую действительность. Не помню, откуда точно я вычитал сие умозаключение, но свой рюкзак и все необходимые атрибуты современного валкмена я собрал без труда.

Выбор места путешествия тоже был не случаен. В прошлом году я ел всякие вкусности из Дагестана, что привозил сотрудник к нам на кафедру, в общем, так и сложилась идея из пешего хода сделать еще и гастрономический ход.

В столицу республики я приехал автостопом. Идея покупать билет на самолет изначально не совсем соответствовала намерениям, и, мягко говоря, существовала угроза моего отказа от пешего формата туризма перед комфортом привычной туристической жизни, а этого моя самооценка не совсем принимала. Решив не испытывать судьбу, я отказался и от конкретного маршрута, а также от привычных туристических зон, что ежегодно в Дагестане исследуют тысячи и тысячи туристов. ​ Мой путь проходил от Каспия до заснеженных вершин Кавказа. Везде Дагестан уникален.

Каспий, наслушавшись песни ветров, меняет свой облик по нескольку раз в день. Как же он непостоянен. Алый на рассвете, золотой на закате, старец Каспий еще и играет разным бликами синего и зеленого, вызывая восхищение даже у тех, кто ежедневно взирает на него в минуты отдыха и уединенности. Что уж говорить о нас, о тех, кто видит его впервые!?

Вдруг устав от бессмысленной суеты, он насупливает седые брови, со злостью разбивая свои волны о беспечный брег, а то вдруг мгновенно заснув, провожает день дорожкой из солнечных бликов на бескрайнем спокойном полотне.

Его настроению и краскам потакают горы. Грозные стражи Дагестана, которых я видел за время путешествия немало, сначала страшат. Нависнув над неспокойным миром, они с особой мудростью времен, с порицанием смотрят на тех, кто нечестен, с одобрением на тех, кто смел, и только к гостям горного края всегда с дружелюбием. Куначество – это не только про людей, это про атмосферу и сознание, что формировались веками.

Я — турист начинающий. И каково же было мое удивление, что в стране, пусть и большой, и необъятной, есть такие сокровенные места, где люди останавливают человека с предложением о помощи, так же, как делали их предки, делясь хлебом насущным и кровом.​ В селе Голотль Шамильского района этим может воспользоваться каждый.​ Для всех, кто находится не дома, и по какой-либо причине приехал в Дагестан здесь открыли «Будку добра». Я был ей рад, потому что дорога, по которой ты идешь, петляя и создавая иллюзия финиша, сделав очередной кульбит, вновь скрывается на горизонте. Дорога путника не легка, и то, что для него абсолютно бесплатно есть возможность перекусить, отдохнуть, пожать руку тому, кто идет в противоположном направлении и тоже зашел на отдых – большое дело. Его инициатором стал житель села Голотль Газимагомед Муртузалиев. Он отмечает: «Я счастлив, когда делаю благое дело». По словам многих туристов, которые посещают «Будку добра», частичка доброго и гостеприимного Дагестана всегда будет в их сердце.

Обойдя тропы Дагестана, я не могу утверждать, что знаю этот регион. Слишком уж он многогранен. Его жители расположили свои дома и в щедрых низинах, и на неприступных горных склонах, и долинах, скрытых от глаз.​ Эти люди говорят на десятках языков, где каждый уникален, но кодекс чести и чувство мира у них едино. Это одна семья дагестанских народов, где в почете уважение к путнику, забота о детях и уважение к старикам. Наконец, я осознал, почему этот край уникален для туриста.

Суть в том, что люди едут в Дагестан не за красотами природы, которых здесь немало. Нет. Они едут в Дагестан за красотой души.

Записки начинающего путешественника

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