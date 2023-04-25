В Дагестан в мае прибудет туристический поезд «Жемчужина Кавказа»

«Жемчужина Кавказа» – это семидневное железнодорожное путешествие на комфортном круизном поезде, специально разработанный холдингом «РЖД» и уже неоднократно опробованный маршрут. В этом году поезд будет отправляться из Москвы со 2 мая до конца сентября по отдельным датам.

Поезд пройдет по маршруту Москва – Майкоп – Владикавказ – Грозный – Махачкала – Дербент – Нальчик – Москва.

Пассажиры увидят горные пики и срывающиеся со скал водопады, живописные долины и ущелья. Всего за неделю познакомятся с Кавказом, его культурой и традициями.

В Республике Дагестан туристы смогут увидеть цитадель Нарын-Кала в городе Дерберте, Сулакский каньон, крупнейший в Европе песчаный бархан Сары-Кум и другие достопримечательности.

Расписание разработано таким образом, чтобы день туристы посвящали экскурсиям, а ночь проводили в поезде, используя его вместо гостиницы как «отель на колесах».

Ознакомиться с более подробной информацией и приобрести билеты можно на сайте «РЖД».