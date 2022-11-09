В Дагестан с рабочим визитом прибыли сенаторы Российской Федерации

Вчера, 8 ноября, в Республику Дагестан с рабочим визитом прибыли Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, сенаторы Эдуард Исаков, Александр Брыксин и Ильяс Умаханов.

В рамках рабочей поездки сенаторы Российской Федерации и Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров посетили автомобильные пункты пропуска «Тагиркент-Казмаляр», «Ново-Филя» и «Яраг-Казмаляр» на границе с Азербайджаном.

В числе сопровождающих делегацию были полномочный представитель Главы республики в Народном Собрании Нюсрет Омаров, замдиректора Департамента Минтранса России Михаил Раденко, заместитель директора по администрированию ФГКУ «Росгранстрой» Александр Ерохин, директор Северо-Кавказского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Мамати Гамзатов, глава Магарамкентского района Фарид Ахмедов.

По словам Андрея Яцкина, визит связан с исполнением поручения Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по итогам состоявшегося совещания в Махачкале в июле текущего года. Тогда речь шла о реконструкции автомобильно-пропускных пунктов.

В начале были осмотрены пункты пропуска через государственную границу с Азербайджаном «Тагиркент-Казмаляр» и «Ново- Филя». Здесь работы пока не начаты, так как требуется главэкспертиза. В ноябре текущего года планируется заключить контракты на проектирование реконструкции, которая, предположительно, должна завершиться к 2026 году.

Следующий пропускной пункт — «Яраг-Казмаляр», который посетила делегация, является одним из ключевых объектов транспортного коридора «Север-Юг». Реконструкция здесь уже начата — задействованы все шесть полос движения.

После завершения работ пункты будут оборудованы дополнительными местами для проверки товаров, что позволит увеличить грузопоток и ускорить ввоз необходимой продукции в страну, созданы соответствующие удобные условия для перевозки грузов и туристов.

Комментируя увиденное, Первый заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Яцкин отметил: «В связи со сложившимся внешнесанкционным давлением увеличилась нагрузка на автомобильный транспорт. Проверка пунктов пропуска происходит не только в Дагестане, но и на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. Все пункты пропуска — это общая задача по решению развязки коридоров «Север-Юг», «Запад-Восток». Дагестан имеет большой транзитный потенциал».

Спикер дагестанского парламента Заур Аскендеров отметил, что сенаторы приехали в республику по поручению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко: «К нам приехали коллеги из Совета Федерации во главе с Первым заместителем Председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным. У Валентины Ивановны Матвиенко этот проект находится на личном контроле и это придает ему особый статус. Это не первый визит сенаторов, контроль будет продолжаться до завершения реконструкции пропускных пунктов».

По итогам поездки состоялось совещание, на котором были высказаны предложения по ускорению работ для завершения реконструкции пропускных пунктов.

В своем выступлении на совещании спикер парламента Заур Аскендеров отметил, что необходимо убрать все мешающие работе барьеры и совместными усилиями решать возникающие проблемы.

«Реконструкция пропускных пунктов имеет для нашей страны важное стратегическое значение в обеспечении транзита, экспорта и импорта грузов в Азербайджан, Иран и другие страны. Наша совместная задача — устранить все препятствия и создать для этого необходимые условия», — подчеркнул Заур Аскендеров.