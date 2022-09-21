В Дагестан пройдет совместное заседание коллегий Росреестра и Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь

21 и 22 сентября в Республике Дагестан состоится совместное заседание коллегий Росреестра и Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь.

Будет обсуждено:

развитие систем национальных инфраструктур пространственных данных;

приоритетные проекты цифровой трансформации, в том числе применения технологий искусственного интеллекта,

обмен опытом в области массовой кадастровой оценки объектов недвижимости.

Заседание коллегий пройдет под председательством главы Росреестра Олега Скуфинского и председателя Госкомимущества РБ Дмитрия Матусевича.