В Дагестан приедут студенты по программе студенческого туризма

Дагестанский государственный университет является участником программы молодежного и студенческого туризма.

Цель программы – создание единого пространства для культурного, профессионального и личностного развития молодежи в России. Проект запущен в 2021 году и призван стать импульсом развития внутреннего студенческого туризма в России.

Она предназначена для обучающихся университета, аспирантов или молодых ученых до 35 лет, победителей, активистов конкурсов или программ платформы «Россия – страна возможностей», а также молодых специалистов до 35 лет.

По словам организаторов, для желающих путешествовать в составе группы или самостоятельно доступны следующие направления: научно-популярное, профориентационное и культурно-познавательное.