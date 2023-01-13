В Дагестан прибыли бригады энергетиков для устранения аварий

В Дагестане продолжающийся шквалистый ветер до 28 м/с провоцирует новые обрывы провода на линиях электропередачи, причем зачастую на тех же, что были восстановлены накануне.

Перебои в электроснабжении фиксируются в Махачкале и ее пригородах, а также ряде домовладений в Кизляре и Кизлярском районе, г. Южно-Сухумске, Дербентском, Буйнакском, Тарумовском, Новолакском, Кумторкалинском районах. Число жителей, испытывающих неудобства из-за отключений, постоянно меняется.

На 13.00 восстановлено электроснабжение 19 тыс. жителей, отключенных сегодня.

В республику прибыли 5 бригад энергетиков из Северной Осетии и Ингушетии со спецтехникой. Всего в работах задействованы более 50 бригад (около 200 человек и 60 единиц спецтехники).

Сообщить о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно по бесплатному круглосуточному телефону горячей линии компании «Россети»: 8-800-220-0-220.