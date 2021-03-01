В Дагестан прибыла спецтехника для вывоза ТБО

С 1 марта вывозом мусора из Махачкалы будут заниматься муниципальные организации «Махачкала-1» и МБУ «Служба городского сервиса». Количество спецтехники, находящейся в распоряжении данных организаций увеличено до 80. В это число входят двадцать мусоровозов, которые прибыли в республику из Ставропольского края по просьбе Сергея Меликова. Также для регулирования работы в этой сфере был приглашён представитель регионального оператора «ЭкоЦентр» и «Инвестпром». Задача этих мероприятий — наладить бесперебойную систему уборки и вывоза ТБО в городах.

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