Общество

В Дагестан прибыл заместитель гендиректора ПАО «Россети» Виталий Иванов

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Виталий Иванов зам. генерального директора ПАО «Россети», гендиректор «Россети Северный Кавказ» накануне с рабочей целью приехал в республику.

На встрече с руководителем Дагестанской сетевой компании Иванов заявил, что Дагестан вызывает большой интерес у многих компаний.

По словам Иванова, в республике проводится целый комплекс мероприятий для повышения  качества энергоснабжения под личным контролем главы субъекта Владимира Васильева и  руководства компании «Россети».

В республике Иванов останется еще на некоторое время. Местным специалистам он наметил план дальнейшей работы.

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