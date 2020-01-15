В Дагестан прибыл заместитель гендиректора ПАО «Россети» Виталий Иванов

Виталий Иванов зам. генерального директора ПАО «Россети», гендиректор «Россети Северный Кавказ» накануне с рабочей целью приехал в республику.

На встрече с руководителем Дагестанской сетевой компании Иванов заявил, что Дагестан вызывает большой интерес у многих компаний.

По словам Иванова, в республике проводится целый комплекс мероприятий для повышения качества энергоснабжения под личным контролем главы субъекта Владимира Васильева и руководства компании «Россети».

В республике Иванов останется еще на некоторое время. Местным специалистам он наметил план дальнейшей работы.