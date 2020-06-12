Общество

В Дагестан поступили средства индивидуальной защиты для организации общероссийского голосования

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В Дагестан привезены средства индивидуальной защиты, необходимые в день проведения голосования по изменениям в Конституцию РФ.

Они поступили на склад, из которого будут распределены по всем избирательным участкам в муниципалитетах. В Дагестан поступило примерно 1,8 млн комплектов СИЗ.

По словам главы Избиркома РД Магомеда Дибирова, коронавирус внес свои коррективы в процедуру голосования. Все участники процесса получат СИЗ, во время голосования будут созданы условия для соблюдения дистанции и обеспечения безопасности голосующих.

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