В Дагестан поступила первая партия вакцины от коронавируса

В республику привезли сорок две дозы вакцины от коронавируса. Она разработана учеными центра им. Гамалеи. Как заявил руководитель регионального Минздрава, партию препарата используют для вакцинации медработников, находящихся в группе риска.

Ожидается поступление новых партий вакцины в ближайшее время. Количество поступающих партий пока ограничено, так как вакцина недавно разработана.

Прививать будут на добровольной основе. Уже появились первые добровольцы. Так, врач РЦИБ Абдулхалик Алиев изъявил желание сделать прививку, потому что работает в красной зоне.

Вакцина требует особо температуры для хранения, 18 градусов, в связи с чем республика закупила шестьдесят морозильников, которые направлены в пятьдесят медицинских учреждений.