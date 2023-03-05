В Дагестан поступила очередная партия автомобилей для учреждений здравоохранения

Сложный рельеф местности и большие расстояния нередко могут затруднять получение медицинской помощи для пациентов. Сегодня в Дагестан поступила вторая партия из 20 автомашин для работы в больницах районов и городов республики.

Замминистра здравоохранения РД Салман Ахмедов на территории Дагестанского центра медицины катастроф передал ключи от нового санитарного автотранспорта представителям медорганизаций республики.

Напомним, что эти 20 машин — вторая часть партии из 90 автомобилей, закупленных в этом году Минздравом РД в рамках реализации Программы модернизации первичного звена здравоохранения. Первая недавно торжественно разъехалась в районы с главной площади Дагестана.

Сельские врачи теперь смогут выезжать на осмотры по всему своему району, доставлять маломобильных пациентов на исследования и в стационар, оперативно оправлять анализы на лабораторную диагностику.