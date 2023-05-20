В Дагестан поставят тестовые образцы современного низкопольного автобуса для пассажирских перевозок

На полях форума «Россия — Исламский мир» министр транспорта Дагестана Джамбулат Салавов договорился с генеральным директором компании «РариТЭК» о поставке в Дагестан тестового образца современного низкопольного автобуса для пассажирских перевозок.

Автобусы, по словам производителя, отличают:

экологичность (работа на газомоторном топливе); комфортность салона (кондиционер — в летнее время и отопление — в зимнее);

большая вместимость салона; долгий срок службы и другие преимущества.

По итогам тестового периода, который продлится целый месяц, будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве с компанией.

По словам министра, эта работа проводится в рамках поручения главы Дагестана о развитии общественного транспорта в республике.