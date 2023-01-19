В ЧР планируют реализовать проект по разведению исчезающей эйзенамской форели

Эйзенамская форель – подвид лососевых, чаще именуемых терской кумжой. Популяция этой рыбы всегда была небольшой, поскольку обитала и нерестилась только в пределах Кезеной-Ама.

Минприроды России совместно с властями Чеченской Республики разрабатывают проект разведения в высокогорном озере Кезеной-Ам эйзенамской форели, которая занесена в Красную книгу. Об этом сообщила в среду директор департамента госполитики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды РФ Ирина Маканова.

«Следующий проект – это разведение эйзенамской форели, давно разрабатываемый Минприроды совместно с Чеченской Республикой и Российской академией наук. Озеро Кезеной-Ам – великолепно подходящее место для разведения этой форели, а дальше – это естественное развитие туризма вокруг этого объекта. Мы проработали даже вопрос выведения мальков на рыбзаводах Республики Дагестан для дальнейшего выпуска в соответствующие водоемы», – отметила она в ходе выездного совещания под председательством первого зампреда Совета Федерации Андрея Яцкина в Чеченской Республике.

По словам Макановой, также регион уже давно мог бы участвовать в президентской программе «Восстановление переднеазиатского леопарда на Кавказе».

Казеной-Ам – крупнейшее высокогорное озеро Северного Кавказа, расположенное на границе Чечни и Дагестана на высоте 1 869 м над уровнем моря. Котловина озера имеет крутые склоны и плоское дно. Глубина озера достигает минимум 74 м, однако есть впадины, точная глубина которых до сих пор не зафиксирована. Протяженность озера с севера на юг – 2 км, а с запада на восток – 2,7 км.