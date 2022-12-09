В читальном зале ЦРБ Квзбековского района прошёл вечер ко Дню Героев Отечества

Сегодня, 9 декабря, в читальном зале отдела обслуживания ЦРБ прошёл вечер ко Дню героев Отечества на тему: «Учись у Героев Отчизну любить» с участием старшеклассников Дылымского лицея. Библиограф Равзанат Магомедхайрулаева рассказала, что и наш Казбековский район дал Родине таких Героев России как Юрий Салимханов, Магомедказим Гайирханов, Арзулум Ильясов, а также Герой Социалистического Труда Магомедзапир Гереев. Их имена вписаны в историю Салатавии золотыми буквами.

Также на мероприятие были приглашены участники СВО Мурадис Амиралиев и Ислам Магомедов, которые отвечали на вопросы учащихся, рассказывали о солдатской жизни в окопах, о взаимовыручке.