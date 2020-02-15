В честь праздника в Агульском районе прошли встречи с воинами-интернационалистами

15 февраля вся страна отмечает День памяти воинов-интернационалистов. Именно в этот день, спустя 10 лет, были выведены советские войска из Афганистана. По случаю праздника в Агульском районе прошли встречи с воинами-интернационалистами.

Так, в Тпиге в канун 31 годовщины вывода войск в Центре традиционной культуры народов России была организована встреча с воином-интернационалистом, ныне врачом Агульской районной больницы, Замиром Магомедовичем Абдуллаевым.

За день до праздника, 14 февраля, в селе Мисси коллектив КДЦ встретился с воином-интернационалистом, проживающим в этом селе, Гасаном Маллаевичем Рамазановым.

Сегодня, 15 февраля, учащиеся Буршагской СОШ провели встречу с Булаем Раджабовичем Каидовым, воином – афганцем, окончившим эту школу.

Мероприятие, посвященное важной дате, прошло и в Ричинской СОШ, во время которого учитель ОБЖ Абдулнасир Пирдамов рассказал школьникам о событиях тех дней и об участниках военных действий в Афганистане.

Отметим, что на войне погибло и пропало без вести более 15 тысяч солдат Советской армии, 53 тысячи были ранены.

Все эти мероприятия являются данью уважения тем, кто, рискуя жизнью, исполнил воинский долг, и направлены на увековечение памяти о подвиге советского воина-интернационалиста.

Камиль Мирзоев