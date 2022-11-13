В честь погибшего в ходе СВО кайтагца Магомеда Салихова открыли мемориальную доску в его родном селе

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов принял участие в патриотическом митинге в селении Кирки, в рамках которого состоялось открытие мемориальной доски, установленной на одной из центральных улиц, названной в честь уроженца села Магомеда Салихова, погибшего весной этого года в ходе СВО на территории Украины, и обелиска погибшим воинам-киркинцам в ходе Великой Отечественной войны и других локальных конфликтах.

По такому случаю в Кирки также собрались киркинцы-участники Афганской войны и чеченских событий, а также учителя и школьники, сельчане, родственники и друзья Магомеда Салихова.

Открывая мероприятие, глава района отметил, что мы все должны чтить память погибших участников и Великой Отечественной войны, и других вооруженных конфликтов, и специальной военной операции на Украине, так как они отдали жизнь за нас, за нашу Родину, чтобы мы могли жить в мирное время и растить своих детей.

Затем выступил глава сельской администрации Рамазан Арбахов и коротко рассказал собравшимся биографию Магомеда Салихова.

«Магомед Джалалутдинович родился 18 декабря 1996 года в селении Кирки Кайтагского района в многодетной семье. Рос веселым, жизнерадостным, общительным и отзывчивым парнем, мечтал стать военным и защищать Родину. После окончания средней школы в 2015 году поступил в Санкт-Петербургский полицейский колледж (филиал) в городе Каспийске, по окончании которого в 2018 году устроился на военную службу по контракту. Служил в десантно-штурмовом батальоне морской пехоты старшим матросом Каспийской флотилии. В 24 февраля 2022 года, с началом специальной военной операции был призван на Украину и выполнял воинский долг на Донбассе. До конца жизни остался верен воинской присяге и Родине. Погиб 27 мая при исполнении служебных обязанностей. За проявленные мужество и героизм Указом Президента Российской Федерации от 11 июня 2022 года Магомед Салихов награжден Орденом мужества посмертно. В родном селе Кирки в его честь названа центральная улица», — заявил он.

Далее с речью на мероприятии выступили: директор Варситской средней школы Магомед Джамалутдинов, ветеран Афганской войны, воин-интернационалист Рашид Салимов, ветеран чеченских событий Абакар Магомедов, сказавшие много теплых слов в адрес погибшего героя.

«Магомед Салихов ушел достойно, как настоящий мужчина! Его больше нет в наших рядах, но его имя всегда будет жить в наших сердцах. Сегодня траурный день для всех нас, мы вспоминаем нашего Магомеда. Хочу обратить внимание школьников, которые пришли сюда, на то, что этот герой учился в той же школе, где учатся они, он был отважным и мужественным, и, защищая Родину, отдал свою жизнь», — говорили выступающие.

Мероприятие продолжилось выступлением учащихся, которые продекламировали патриотические стихотворения, посвященные Магомеду Салихову, а также ветеранам войны и другим участникам вооруженных конфликтов.

Затем мы с главой сельского поселения Рамазаном Арбаховым торжественно открыли мемориальную доску, посвященную Магомеду Салихову, установленную на улице, названной в честь Героя.

«Улица названа в честь Салихова Магомеда Джалалутдиновича 18.12.1996 – 27.05.2022гг. Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Награжден Орденом мужества РФ посмертно», — было написано на доске.

Также состоялось открытие памятника погибшим воинам-киркинцам, возведенного у въезда в село Кирки. Вместе с участниками митинга возложил цветы у подножья нового обелиска.

В завершение мероприятия со словами благодарности ко всем, кто приехал почтить память Магомеда, обратился отец героя Джалалутдин Салихов. «Я работал в учреждении культуры 25 лет и регулярно проводил военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Мои сыновья выросли и стали военными. Судьба так сложилась, что самый младший не вернулся живым. У Магомеда служба по контракту закончилась 12 апреля, и он должен был вернуться домой, мы хотели его поженить, чтобы был рядом с нами. Но он решил остаться со своими товарищами и двоюродным братом, с которым вместе служил. Магомед хотел вернуться вместе со всеми с победой и повторял слова: «С вами приехал и с вами уеду, мы своих не бросаем!» Но погиб раньше срока», — рассказал отец.

После он добавил, что без потерь невозможно защитить Родину, а бороться с нацистами нужно, несмотря ни на что, и выразил поддержку курсу Президента России Владимира Путина.

«Эти нацисты – они нелюди, с ними надо бороться. Мы полностью поддерживаем наших ребят, сражающихся против этих злодеев. Поддерживаем и курс нашего Президента. Нет никаких сомнений, что это решение было своевременным и правильным!» — заключил он.