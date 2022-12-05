В честь погибшего росгвардейца названа улица в Хасавюрте

Одну из улиц Хасавюрта назвали в честь военнослужащего гудермесского полка отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии сержанта Гаджи Саидова, погибшего в ходе специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

В памятном мероприятии по случаю присвоения улице имени павшего воина правопорядка приняли участие представители республиканской и местной власти, военнослужащие грозненского соединения Росгвардии, ветераны, юнармейцы и общественники. Почетное право открыть мемориальную доску на стене дома, где жил сержант Гаджи Саидов, было предоставлено его брату Мусабегу, врио командира гудермесского полка оперативного назначения подполковнику Константину Пономаренко и заместителю главы администрации города Хасавюрта Арсену Муртазалиеву.

«Память о доблести наших военнослужащих должна остаться в веках. На таких людей, как Гаджи, должна равняться российская молодёжь», — сказал подполковник Константин Пономаренко, рассказав о подвиге военнослужащего и выразив благодарность родителям и учителям за воспитание достойного защитника Отечества.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации сержант Гаджи Саидов награжден орденом Мужества (посмертно).