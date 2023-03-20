В честь официального открытия туристического сезона в Дагестане состоялся самый масштабный в России горный забег

В забеге приняли участие свыше полутора тысяч человек из разных регионов страны. Дистанция была рассчитана на 120 километров и пролегала в живописных уголках Дагестана. По словам директора забега «Dagestan Wild Trail-2023» Антона Жилина, это самый масштабный по численности и по длине горный забег в России.

«Он проходит по территории пяти горных районов республики. Локации были выбраны исходя из условий бега и их живописности», — сказал Жилин.

Старт забега был дан 18 марта и продлился два дня. Некоторые победители были объявлены уже 19 марта. В этот же день был дан официальный старт туристического сезона в Дагестане.

В мероприятии принял участие и министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов. По его словам, горный забег стал для региона доброй традицией и количество его участников увеличивается.