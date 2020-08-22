В честь Дня Российского флага на центральной трассе Агульского района состоялся велопробег

22 августа в честь Дня Российского флага

на центральной трассе Агульского района, отрезке дороги Дулдуг – Гоа, в числе прочих мероприятий прошел массовый велопробег.

Акция «Велопробег Российского триколора» была организованна ведущим специалистом по делам молодежи администрации МО «Агульский район» Шамсудиновым Сиражудином Шамсудиновичем.

К велопробегу мог присоединится любой желающий на своем велосипеде независимо от возраста.

Его старт назначили на 10 часов утра. Маршрут движения от пункта старта Дулдуг до пункта Гоа и обратно к финишу был обеспечен всеми мерами безопасности для проведения без помех спортивной акции в честь праздника сотрудниками ОМВД РД по Агульскому району

На старте собралось около 30 человек, в основном подростки — учащиеся школ района, сельская молодежь.

Пробег прошел благополучно, на финише всех встречали аплодисментами, детям вручили пакеты со сладостями.

Абдурахман Манафов