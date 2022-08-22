В честь Дня флага России в Казбековском районе развернули флаг площадью 600 м²

В рамках празднования Дня государственного флага России в районе прошел ряд патриотических мероприятий.

Так, отделом по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи муниципалитета был организован автопробег, где кортеж из 10 автомобилей с российским триколором отправился с площади райцентра до туристического комплекса Главрыба.

Кроме того, в рамках акции «Флаг державы – символ славы» на подвесном мосту туристического объекта «Нохъо» (пещера) Сулакского каньона развернули государственный флаг площадью 600 м², а также раздали всем посетителям туристического объекта флажки и ленточки с триколором.

Как отметили в пресс-службе муниципалитета, акцию поддержали представители Министерства молодежи Дагестана, местного отделения ВПП «Единая Россия», депутаты райсобрания, Молодежного парламента при Собрании депутатов МР, МДЮСШ М. Азаева, ЦТКНР и волонтеры.