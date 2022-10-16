Агул, Общество

В череде профессиональных праздников в октябре значится и день архитектора

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Градостроители в истории становления крупных городов играли большую роль, ведь их почерк был узнаваемым и придавал им неповторимый колорит. Прогуливаясь по Санкт-Петербургу, Ярославлю, Казани удивляешься тому, насколько внимательно относятся здесь к городскому обличию в стремлении создать на улицах своего родного города неповторимую атмосферу и уникальный вид.

Архитектор должен максимально точно воспроизвести модель здания, которая впоследствии будет реализована с учетом норм градостроительного законодательства.

Представить, а затем воплотить — вот алгоритм работы архитектора.

Ибрагимова Луиза Шабановна родилась и выросла в селе Тпиг Агульского района. Семью Шабановых очень уважали в обществе, ведь ее родители были прославленными учителями, прекрасными педагогами. Все школьные годы Луизы Шабановны прошли в Тпигской средней школе. Сегодня она живет и работает в городе Дербент.

С октября 2008 года выполняет полномочия директора МУП «Огнипроект». Выполнению профессиональных обязанностей предваряло получение высшего профессионального образования по данному профилю. С 1982 по 1987 году проходила обучение в Саратовском политехническом институте по специальности «Архитектура». По окончании вуза она продолжила образование в проектном институте «Даггражданпроект».

Комментируя аспекты своей профессии, Луиза Шабановна отмечает, что есть ряд качеств, которыми обязательно должен обладать каждый архитектор: это любознательность, эрудиция, аналитический склад ума, а также хороший вкус, кроме того, требуется хорошая память и коммуникабельность.

Луиза Ибрагимова отмечает, что одним из важных свойств архитектуры является отражение своего времени. Проектирование в городах современных объектов и сохранение исторического наследия – это важные, но параллельные процессы.

«Работа архитектора требует постоянного самосовершенствования и работу над собой. Кроме творческой составляющей, данная профессия включает в себя большой спектр знаний: помимо изучения профессиональных аспектов, которые позволяют создавать пространство и осуществлять работу с материалами, также важно обладать высоким уровнем гуманитарных знаний, в том числе по географии, истории, искусству, социологии. Важную роль для архитектора играет знание точных дисциплин: математика, геометрия, теплотехника. В современных условиях важным аспектом остаётся хорошее знание компьютерных программ», — говорит специалист. После некоторого раздумья продолжила: «Для того, чтобы проект был понятен и реализован, необходимо его воспроизвести в компьютерных программах. Любой архитектурный объект – это результат анализа данных, выраженный в материальном исполнении».

Дагестан уже несколько лет переживает строительный бум. Особенно актуальной данная тенденция стала для больших городских агломераций республики. В Махачкале, Дербенте, а также других городах здания растут с удивительной скоростью.

Это дома совершенно разной стилистики. По словам Ибрагимовой, сегодня нет конкретного направления, которого должны придерживаться архитекторы в своей работе. Большое влияние оказывают современные футуристические тенденции, а также направления модернистской и постмодернистской школ. Однако, наряду с этим, есть несколько взаимоисключающих направлений, которые можно выделить и сказать, что они актуальны последние десятилетия: это минималистичная архитектура, эко-архитектура.

В продолжении разговора, Луиза Шабановна отмечает, что главное богатство Дагестана – это его богатые природные красоты и очень важно создавать природоподчинённую архитектуру, которая активно вписывается в живописные красоты нашей республики.

По ее словам, архитектор – это профессия основанная на художественном, эстетическом своеобразии, кроме того, это цеховая профессия и здесь очень важно пройти путь от подмастерья до мастера, от ассистента до собственной практики. Это необходимо для обеспечения постоянного роста профессионального мастерства.

В конце беседы, Луиза Ибрагимова отметила: «Работа архитектора начинается с осмотра участка, на котором будет расположено здание. На этом этапе происходит первоначальное моделирование будущего здания с учетом пожеланий заказчика. Большое счастье видеть, как ваши мысли воплощаются в жизнь. Я в своей работе всегда старалась каждому новому проекту придать уникальный вид. И вне зависимости от того, жилое это помещение или коммерческое учреждение, каждое здание должно быть комфортным для деятельности человека и его жизни».

Алёна Магомедова

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