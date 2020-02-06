V чемпионат рабочих профессий WorldSkills пройдет в Дагестане

Официальное открытие WorldSkills состоится 2 марта во Дворце спорта им. Али Алиева. В соревнованиях примут участие 230 конкурсантов, будет привлечено 228 экспертов.

В этом году участники будут соревноваться в 50 полномочиях, в прошлом году их было 43. В компетенции «Навыки мудрых» знание медицины и социального ухода, охраны труда и умение готовить продемонстрируют участники, чей возраст превышает 50 лет.

Победители регионального этапа попадут в сборную Дагестана, которая поедет на отборочный тур финала в Кемеровскую область.

WorldSkills Russia проходит в республике с 2016 года. Цель конкурса – популяризация рабочих профессий.