В Чародинском районе с участием коллективов разных учреждений района прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню России

Проведя церемонию поднятия флага под гимн Российской Федерации, со словами приветствия и поздравления с наступающим праздником к землякам обратился заместитель главы муниципалитета Гусейн Арабиев.

«От всей души поздравляю вас с важным государственным праздником – Днем России! Этот праздник связан с историческим выбором нашего народа — началом демократических преобразований в стране, является символом единства народов, сплоченности ее граждан во имя процветания нашей Родины. Праздник объединяет всех, кто искренне любит Родину, гордится ее славным прошлым и верит в великое будущее страны. Дорогие земляки, желаю вам успехов во всех делах и начинаниях во благо нашего района, республики и всей России!», — сказал Арабиев.

Выступивший перед собравшимися прокурор района Запир Магомедов сказал: «День России – это действительно великий праздник. Россия – это наше государство, наша Родина. И сегодня, когда наша Родина подвергается нападкам со стороны Запада и Европы, нам необходимо сплотиться в одно целое, быть сильнее духом, быть терпеливыми и уверенными. Наши ребята, военнослужащие сегодня защищают интересы страны. Желаем им скорейшего возвращения домой к родным в здравии и с Победой. Нам с вами мирного неба над головой!».

Торжественную церемонию вручения паспортов Российской Федерации гражданам, достигшим 14-летнего возраста, провела начальник миграционного пункта по Чародинскому району Индира Ярбилова.

Вместе с паспортами она вручила юным гражданам буклеты Конституции РФ, на которых государственные символы России, поздравила со знаменательным событием и пожелала в дальнейшем быть достойными гражданами своей страны, любить Родину и реализоваться в жизни, бережно относиться к главному документу гражданина РФ и помнить о правах и обязанностях.

В завершение мероприятия сделали традиционные фото на память.