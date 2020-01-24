В чадре утишающей белой зимы,
Серые, бледные и истощенные,
Канули скалы, деревья во сны,
Духом студеным цвета лишенные.
Голос подавлен мятежной реки,
Птичек не слышно игривого пения.
Лишь строгие ели всему вопреки
Красуются в образе вечного бдения.
А там, высоко, высоко впереди –
Златою пыльцой, иль дымкой небесною –
Скорым лучом уходящей звезды
Формы очерчены дико прелестные.
И всё, что рождает желание жить,
Право стремится в даль лучезарную…
Вьётся затейливо смурая нить
В дом среди гор, в ту крепость янтарную…
Хасбулат Гамзатов