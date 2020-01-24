В чадре утишающей белой зимы,

Серые, бледные и истощенные,

Канули скалы, деревья во сны,

Духом студеным цвета лишенные.

Голос подавлен мятежной реки,

Птичек не слышно игривого пения.

Лишь строгие ели всему вопреки

Красуются в образе вечного бдения.

А там, высоко, высоко впереди –

Златою пыльцой, иль дымкой небесною –

Скорым лучом уходящей звезды

Формы очерчены дико прелестные.

И всё, что рождает желание жить,

Право стремится в даль лучезарную…

Вьётся затейливо смурая нить

В дом среди гор, в ту крепость янтарную…

Хасбулат Гамзатов