В Буршаге стабильно проходят вакцинацию

Гамзатова Зульфия Асадулаевна — жительница села Буршаг. Работает секретарем в администрации сельского поселения «сельсовет Буршагский». Прошла вакцининацию от новой коронавирусной инфекции, получила оба компонента вакцины «Гам-КОВИД-Вак». По словам Зульфии Асадулаевны, вакцину перенесла без побочных эффектов, но незначительные последствия от первого компонента были: слабость, сонливость, потеря аппетита.

«Окружающие меня в большем количестве работники переболели, некоторые крайне неосторожно отнеслись к идее прививаться. Однако именно переболевшие коллеги, а также люди, потерявшие своих близких родственников, подтолкнули привиться. Именно страх за жизни близких родственников подтолкнул к решению прививаться», — говорит Зульфия Асадулаевна.

Наибет Гасукаева