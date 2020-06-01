В Буршаге произвели первый выпас телят на летнем пастбище. Обычно первый выгул телят производят в 15-20 числах мая каждого года, но в этом году в связи с пандемией мероприятие чуть запоздало.

Это ответственное и важное дело обучать телят пастбищному режиму и одновременно приучать их возвращаться домой. В первые дни выпаса телят в этой работе участвует все село: и дети, и старшее поколение. Для нагула телят специально выделяют самые близлежащие к селению и к водопою безопасные участки пастбищ.

Пасутся телята отдельно от основного стада с мая месяца до ноября. Основным контингентом, обслуживающим телят в этом периоде, являются дети школьного возраста и женщины. А с ноября телята пасутся вместе с основным стадом крупного рогатого скота.

Руслан Магарамов