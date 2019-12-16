В Буркиханской школе Агульского района открылся центр «Точка роста»

Сегодня, 16 декабря, в селе Буркихан состоялось торжественное открытие центра цифрового и гуманитарного профиля «Точка Роста». Кабинеты оснащены современным оборудованием: квадрокоптеры, очки виртуальной реальности, инструменты для уроков технологии.

Это оборудование призвано качественно улучшить преподавание таких предметов как ОБЖ, технология, информатика. «Точка Роста» — это уникальная информационная платформа, которая вводится в систему образования по всей стране. Центр открылся в рамках федеральной программы «Современная школа».

Эта программа призвана сократить разрыв между сельскими и городскими школами, предоставив тем самым учащимся в отдаленных школах возможность развиваться в соответствии с современными тенденциям и научно-техническими достижениями. В Агульском районе это первый центр.

Отметим, что «Точка роста» предъявляет для школ строжайшие требования. Помимо обязательного наличия помещений определенной квадратуры, дизайн и оформление помещений должен быть одинаковыми, все это содержится в рекомендациях Минобрнауки. Для подготовки педагогов и специалистов центра в школе сотрудники школы должны пройти многоступенчатую стажировку, которая включает в себя не только очную, заочную, но и интерактивные формы обучения.