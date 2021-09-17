В Буркихане следят за голосованием

На избирательном участке N 0004, расположенном в здании МКОУ «Буркиханская СОШ», выборы проходят планово. Население активно участвует в голосовании. Для оценки хода голосования на участок прибыл также представитель Администрации МО «Агульский район», ответственный за избирательные участки сел Буркихан и Амух, Сиражудин Шамсудинов. Он оценил соответствие условий пункта голосования всем требованиям, в частности требованиям Роспотребнадзора в области противодействия распространению коронавирусной инфекции при проведении общественных мероприятий.

Свою гражданскую позицию выразили глава сельского поселения Рамазанов Назим, руководитель Буркиханской школы Лариса Рамазановна, заведующая детского сада Лариса Мустафаевна и остальной актив села Буркихан.