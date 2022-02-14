В Буйнакском районе в рамках проекта «Социальный контракт» заключено около 300 соглашений

В Буйнакском районе в рамках реализации проекта «Социальный контракт» почти трем стам гражданам, чей доход не превышает сумму прожиточного минимума, были оказаны меры социальной поддержки. В том числе более восьмидесяти человек получили помощь на ведение личного подсобного хозяйства. Благодаря заключению социального контракта, житель села Кадар Буйнакского района Магомед Халимбеков смог обзавестись крупным рогатым скотом, закупить корма и обустроить коровник. В его плане увеличить поголовье и приступить к производству мясо-молочной продукции. Реализация проекта продолжается на территории республики, желающим принять участие в нем необходимо обратиться в ОСЗН Министерства труда Республики Дагестан.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники