В Буйнакском районе увековечили память Шамиля Гаджимурадова

В селении Атланаул 27 января увековечили память старшего лейтенанта Росгвардии, кавалера Ордена мужества Гаджимурадова Шамиля Ухумаевича, погибшего при исполнении служебных обязанностей в ходе специальной военной операции на Украине.

Работники администрации Буйнакского района и селения Атланаул, сотрудники Россгвардии и СОБРа, родные и близкие собрались возле дома в котором родился и вырос Шамиль Гаджимурадов.

От имени и.о. главы Буйнакского района Уллубия Ханмурзаева со словами соболезнований выступил Председатель общественной палаты Буйнакского района Арсланали Джафаров.

«Разделяем горечь невосполнимой утраты вместе с Вами. Спасибо Вам за то, что воспитали достойного сына, настоящего Героя, прославившего не только свою улицу и родное село, но и весь Буйнакский район, всю республику. Мы со своей стороны готовы оказать вам всю возможную помощь и поддержку!», — отметил он.

Все знали Шамиля, как доброго, открытого парня, настоящего мужчину, готового всегда прийти на помощь. Все его одноклассники, друзья, соседи вспоминают о нём, как о порядочном человеке, для которого такие понятия, как честь, достоинство, мужество были главными ориентирами в жизни.

Далее делегация направилась в школу, где учился Шамиль Гаджимурадов. Здесь прошло открытие мемориальной доски, посвящённой атланаульцам, которые ценой своей жизни выполнили свой военный и гражданский долг в зоне специальной военной операции.