В Буйнакском районе провели масштабный субботник

Масштабным субботником встретили весну и жители Буйнакского района. Мероприятия по санитарной очистке, вывозу мусора и посадке саженцев прошли во всех сельских поселениях, также на территории администрации Буйнакского района.

Субботнику предшествовало совещание, на котором и.о. главы Буйнакского района Уллубий Ханмурзаев призвал весь актив и общественность Буйнакского района принять активное участие в республиканском субботнике и продолжить акцию по посадке саженцев в сельских поселениях.

Всего в субботнике приняло участие около тысячи человек.

Активное участие в субботнике приняли и.о. главы Буйнакского района Уллубий Ханмурзаев, заместители главы администрации, руководитель аппарата администрации, главы сельских поселений, представители общественных организаций.