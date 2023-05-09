В Буйнакском районе прошло торжественное открытие мемориальной доски воинам, погибших при исполнении служебных обязанностей в ходе СВО

Торжественное открытие мемориальной доски, воинам, погибших при исполнении служебных обязанностей в ходе специальной военной операции на Украине, прошло сегодня, 9 мая, в селении Халимбекаул. Здесь собрались родные и близкие героев, работники администраций Буйнакского района и Халимбекаула, работники Дома культуры а также учащиеся школы.

К сожалению, война забирает лучших сыновей, среди которых оказались семеро халимбекаульцев:

Акаев Расул Акаевич;

Аливов Ислам Мамаевич;

Дагиров Расул Юсупович;

Ирасханов Гусейн Арсанович;

Керимов Джамах Ильмутдинович;

Меджидов Рустам Рашидович;

Салимов Камиль Расулович;

К присутствующим обратился и.о. главы Буйнакского района Уллубий Ханмурзаев.

«Именно в таких обычных сельских школах вырастают настоящие мужчины — защитники нашего Отечества, прославляющие наш район, нашу республику на всю страну. Именно благодаря подвигу этих ребят, мы сегодня стоим под голубым небом и ярким солнцем, строим планы на будущее, и живём в свободной стране. Их имена не просто выгравированы на этой мемориальной доске, они будут бережно храниться в наших сердцах, в нашей памяти. Как сказал народный поэт Расул Гамзхатов, они не погибли, они превратились в белых журавлей.

Самой трогательной частью мероприятия стало выступление матери погибшего Героя Расула Акаева – Патимат Акаевой.

«Он вышел на связь только на 46-й день начала спецоперации — 9 апреля он позвонил мне. Это был его единственный и последний звонок, он наверное прощался со мной. Я слышала стрельбу, я стала просить — Расул приезжай, я боюсь, — мама разве так можно, тут такие молодые ребята, как я могу их оставить? Я должен быть примером для них, — сказал он. На следующий день его не стало… я долго не могла принять случившиеся. Но потом я поняла, так было суждено и мы должны показать Всевышнему своё смирение. Гордость берёт за наших ребят, красивые, сильные, благородные. Пусть Всевышний их бережёт», — сказала она.

Присутствующие не могли сдерживать слёз, склоняя головы перед мужеством и силой это матери, перед всеми присутствующими материями и женами погибших бойцов. В своём выступлении она также поблагодарила и главу Республики Дагестан Сергея Меликова за возможность совершить Хадж, также выразила благодарность и.о. главы Буйнакского района Уллубию Ханмурзаеву за оказываемое им внимание семьям ребят, погибших в зоне СВО.

После официального открытия памятника, присутствующие возложили цветы к новому мемориалу. Отныне эта мемориальная доска каждый день будет напоминать подрастающему поколению о мужестве этих семерых ребят, которые не покинули своих товарищей на поле боя и отдали свои жизни во имя Родины во имя мира на родной земле!