В Буйнакском районе прошла акция в поддержку российской армии и курса руководства страны

В очередной раз можно было убедиться в том, что Буйнакский район — это муниципалитет активных, отзывчивых и неравнодушных людей.

Несколько тысяч человек, а именно активисты и общественность сел, участники боевых действий, спортсмены, Совет женщин, матери участников специальной военной операции, молодежные и волонтерские организации Буйнакского района стали участники акции в поддержку курса Президента России Владимира Путина «Zа наших» «Zа правду».

Примечательно, что акция прошла на территории Халимбекаульской школы, которая носит имя Героя России Аскера Аскерова. На территории общеобразовательного учреждения реял российский триколор.

Открыл масштабную акцию с поднятием государственного флага Российской Федерации, которое сопровождалось Гимном нашей страны участник спецоперации на Украине Абдурахман Джамалов.

Выступивший Председатель Общественного Совета Буйнакского района Хаджимурад Ражбудинов поблагодарил всех участников акции за единый порыв в поддержке Российской армии и курса Президента РФ В.В.Путина.

Почётный гость акции генерал – полковник, уроженец Буйнакского района Шамсутдин Дагиров отметил, что Россия всегда–терпелива, готова к компромиссам.

«Когда формировалось русское государство, Российская империя, Советский Союз, различные народы не меняли своего уклада жизни, языка, верований, традиций. Мы все хотим спокойствия и справедливости. Наши военнослужащие так же, как наши деды и прадеды во время Великой Отечественной войны, совершают подвиги и освобождают землю от нацистской чумы», — сказал он.

И. о Главы Буйнакского района Абидин Карчигаев поблагодарил всех кто причастен к организации акции курса Президента России Владимира Путина «Zа наших» «Zа правду».

«Мы выражаем безусловную поддержку нашим мужественным защитникам — солдатам и офицерам Вооруженных Сил России, среди которых немало ребят из Буйнакского района. Вынужденное и мужественное решение Верховного главнокомандующего президента России о проведении специальной военной операции на Украине и действия Вооруженных Сил Российской Федерации несут конец восьмилетней войне на Донбассе. Сегодня 1334 ребят из Буйнакского района по контракту служат в рядах Российской армии, а 834 находятся на специальной военной операции, на Украине», — подчеркнул Абидин Карчигаев.

Все выступавшие на акции были едины, что на Украине Вооруженные силы России ведут открытую борьбу с вооруженными и обученными Западом националистическими формированиями. И что в этот период поддержка армии, как никогда важна. Также единодушно было отмечено, что решение о частичной мобилизации направлено на обеспечение суверенитета, безопасности нашей Родины.

Всех погибших в ходе спецоперации воинов, участники акции почтили минутой молчания и возложили цветы к памятнику Героя России Аскера Аскерова.