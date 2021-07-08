Нацпроекты в РД

В Буйнакском районе отремонтируют 15 км дорог

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В Буйнакском районе отремонтируют 15 км дорог по программе «Безопасные и качественные дороги».

Дорогу республиканского значения Махачкала-Буйнакск-Леваши-Верхний Гуниб отремонтируют на участке 57 км – 72 км.

Дорога связывает села района с Буйнакском и Махачкалой.

Подрядная организация в полном объеме завершила земляные работы, восстановила покрытия и уложила выравнивающий слой на протяжении 14 км. Завершено устройство верхнего слоя покрытия на 12 км участка.

Подрядчик отремонтировал семь водопропускных труб из 26, на 1 км участка укреплены обочины из песчано-гравийной смеси.

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