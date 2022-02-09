В Буйнакском районе откроют цех по производству яиц. КФХ «Гаджимурзаев» производит до 10 млн яиц в год.

Врио министра сельского хозяйства и продовольствия Баттал Батталов посетил производственную площадку. На предприятии устанавливают новое оборудование, которое позволит увеличить производство.

По словам министра Батталова, для обеспечения потребностей республики необходимо построить в регионе до 30 подобных цехов.

«Такие цеха очень востребованы в Дагестане, так как обеспеченность республики яйцом составляет около 30%: мы производим порядка 200 млн яиц при потребности 900-950 млн. Суммарно данное предприятие будет давать ежегодно около 20 млн яиц», – сказал руководитель Минсельхозпрода РД.

Министр отметил, что птицеводство в целом нуждается в государственной поддержке. В текущем году на поддержку птицеводческих предприятий Дагестана предусмотрено 25 млн рублей.